На сайте Ростовского кафедрального собора оказалась удобная форма для тех, кто хочет «подать записку». Сорокоуст на одного человека стоит 350 рублей. Цена пропорционально увеличивается, если речь идет о нескольких людях. Никаких скидок, если даже речь идет о бойцах СВО, здесь не предусмотрено.