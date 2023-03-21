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Published Сегодня, 06:35

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Стало известно, сколько стоит заказать сорокоуст о здравии бойца СВО в храмах Ростова

21 марта 2023, 06:35
Фото: 1MI
Стало известно, сколько стоит заказать сорокоуст о здравии бойца СВО в храмах Ростова
Сорокоуст о здравии бойца СВО в некоторых храмах Ростова по телефону никак не заказать. В частности, в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы, корреспонденту RostovGazeta предложили ознакомиться с ценами на сайте.

На сайте Ростовского кафедрального собора оказалась удобная форма для тех, кто хочет «подать записку». Сорокоуст на одного человека стоит 350 рублей. Цена пропорционально увеличивается, если речь идет о нескольких людях. Никаких скидок, если даже речь идет о бойцах СВО, здесь не предусмотрено.

Однако на сайте предупреждается, что указанную сумму можно изменить вручную, на меньшую или на большую, в зависимости от возможностей человека.

Выяснилось, что заказ треб с дистанционной оплатой онлайн — далеко не редкость в донской столице. По такой же схеме, с приемом онлайн платежей, работает и Церковь Николая Чудотворца. Согласно информации сайта, оплату здесь принимают банковской картой и с помощью сервиса Яндекс Деньги.

Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове
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Красными буквами с тремя восклицательными знаками на сайте выделена просьба заполнять электронную форму подачи треб до конца. И это не случайно, ведь на указанный на сайте номер «заказчика» приходит код, который необходимо вписать в форму, видимо, для совершения оплаты.

Тариф на заказ сорокоуста за здравие бойцов СВО в этих храмах составляет 350 рублей «на поминовение» в течение 40 дней.

Подробнее в материале. Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмущаются платными сорокоустами в Ростове

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