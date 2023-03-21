Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
На сайте Ростовского кафедрального собора оказалась удобная форма для тех, кто хочет «подать записку». Сорокоуст на одного человека стоит 350 рублей. Цена пропорционально увеличивается, если речь идет о нескольких людях. Никаких скидок, если даже речь идет о бойцах СВО, здесь не предусмотрено.
Однако на сайте предупреждается, что указанную сумму можно изменить вручную, на меньшую или на большую, в зависимости от возможностей человека.
Выяснилось, что заказ треб с дистанционной оплатой онлайн — далеко не редкость в донской столице. По такой же схеме, с приемом онлайн платежей, работает и Церковь Николая Чудотворца. Согласно информации сайта, оплату здесь принимают банковской картой и с помощью сервиса Яндекс Деньги.
Красными буквами с тремя восклицательными знаками на сайте выделена просьба заполнять электронную форму подачи треб до конца. И это не случайно, ведь на указанный на сайте номер «заказчика» приходит код, который необходимо вписать в форму, видимо, для совершения оплаты.
Тариф на заказ сорокоуста за здравие бойцов СВО в этих храмах составляет 350 рублей «на поминовение» в течение 40 дней.
Подробнее в материале. Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмущаются платными сорокоустами в Ростове