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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Студент из Ростова изобрел уникальный тренажер для парашютистов

21 марта 2023, 13:56
Фото: mil.ru
Студент из Ростова изобрел уникальный тренажер для парашютистов
Студент из Ростова-на-Дону Павел Радченко помог в разработке виртуального тренажера для парашютистов, сообщается в Telegram-канале МАИ.

Устройство поможет адаптироваться тем, кто только начинает заниматься этим видом спорта и хочет отработать навыки в безопасном виртуальном пространстве. Это VR-тренажер, которые имитирует полет и дает управлять парашютом. 

Предусмотрели различное время суток и изменения высоты прыжка от минимальных 600 метров до максимальных трех километров. Когда именно начинающие парашютисты смогут на нем заниматься, не раскрывается. 

Фото: ТГ канал MAIuniversity
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Добавим, что Радченко учится на четвертом курсе вуза и занимается разработкой устройства в команде единомышленников. 

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