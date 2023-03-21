Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Устройство поможет адаптироваться тем, кто только начинает заниматься этим видом спорта и хочет отработать навыки в безопасном виртуальном пространстве. Это VR-тренажер, которые имитирует полет и дает управлять парашютом.
Предусмотрели различное время суток и изменения высоты прыжка от минимальных 600 метров до максимальных трех километров. Когда именно начинающие парашютисты смогут на нем заниматься, не раскрывается.
Добавим, что Радченко учится на четвертом курсе вуза и занимается разработкой устройства в команде единомышленников.
Ранее стало известно, что электрокар «Крым» на водородных топливных элементах будут собирать в Новочеркасске.