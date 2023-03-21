Суд решил освобождать дезертиров от уголовной ответственности при первом нарушении

Верховный суд России принял решение о том, что военнослужащие не будут привлекаться к уголовной ответственности за дезертирство, если преступление совершено в связи с тяжелыми обстоятельствами.