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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Суд решил освобождать дезертиров от уголовной ответственности при первом нарушении

21 марта 2023, 11:17
Верховный суд России принял решение о том, что военнослужащие не будут привлекаться к уголовной ответственности за дезертирство, если преступление совершено в связи с тяжелыми обстоятельствами.

При наличии объективных обстоятельств, таких как болезнь близких родственников, неуставные отношения со служащими или насилие, которые были восприняты военнослужащим как негативные обстоятельства, суды обязаны оправдывать его, пишет infox.ru.

Однако данная поблажка будет предоставлена только один раз, и при повторном нарушении военнослужащих будут привлекать к полной ответственности по соответствующим статьям УК РФ.

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