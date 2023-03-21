Если проекты удастся воплотить в жизнь, то появятся спортивно-тренировочный центр по единоборствам с трибунами на 1,5 тысячи зрителей. Также предлагается возвести спортивные комплексы с залом спортивной борьбы на три борцовских ковра и зал самбо и дзюдо на три татами.