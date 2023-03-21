Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Если проекты удастся воплотить в жизнь, то появятся спортивно-тренировочный центр по единоборствам с трибунами на 1,5 тысячи зрителей. Также предлагается возвести спортивные комплексы с залом спортивной борьбы на три борцовских ковра и зал самбо и дзюдо на три татами.
Эти проекты хотят реализовать за счет частных инвестиций, которые оценивают в 500 миллионов рублей. Строительные работы могут пройти до 2025 года.
Ранее стало известно, что автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году.