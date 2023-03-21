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Три спорткомплекса за 500 млн построят в старом аэропорту в Ростове-на-Дону

21 марта 2023, 07:36
Фото: 1MI
Три спорткомплекса за 500 млн построят в старом аэропорту в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на территории старого аэропорта хотят возвести три крупных спортивных комплекса, заявили в правительстве региона.

Если проекты удастся воплотить в жизнь, то появятся спортивно-тренировочный центр по единоборствам с трибунами на 1,5 тысячи зрителей. Также предлагается возвести спортивные комплексы с залом спортивной борьбы на три борцовских ковра и зал самбо и дзюдо на три татами.

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Эти проекты хотят реализовать за счет частных инвестиций, которые оценивают в 500 миллионов рублей. Строительные работы могут пройти до 2025 года.

Ранее стало известно, что автовокзал заработает в здании старого аэропорта в Ростове-на-Дону в 2023 году.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Строительство
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