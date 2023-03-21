Но и требования к застройщикам, на взгляд урбаниста, надо ужесточать. Хотя бы так, как это делает, финансовый институт, занимающийся развитием жилищной сферы в России. В его требованиях сразу прописана предельная высота, минимальный процент общественно-деловой инфраструктуры и право отказать победителю конкурса в случае, если итоговый проект победителя не понравился.