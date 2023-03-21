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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Урбанист высказался о привлечении бизнеса для восстановления старинных зданий Ростова

21 марта 2023, 07:08
Фото: rostov-gorod.ru
Урбанист высказался о привлечении бизнеса для восстановления старинных зданий Ростова
В Ростовской области планируется задействовать бизнес для реставрации исторических зданий. Область или город смогут расплатиться за восстановление ОКН не деньгами, а разрешением арендовать земельный участок без торгов для комплексной застройки, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

По словам собеседника, подобный опыт уже использовался в Нижегородской области.

Урбанист вспоминает, что на встрече с жителями, еще в 2021 году, глава Нижегородского района Илья Лагутин рассказал ему, что по крайней мере один объект в районе был восстановлен в центре города, благодаря тому, что инвестору передали землю в другом месте.

«Но такой механизм показался мне сложным. Почему бы сразу не выделить деньги на ремонт? Однако глава пожаловался на бюрократические препятствия в выделении средств из бюджетов разных уровней. С участком получилось проще», — рассказывает Артемий Зайцев.

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Эксперт делится мнением, что застройщик, который предлагает отремонтировать объект культурного наследия, достоин избежать конкурса в том случае, если речь идет о соизмеримом участке.

Но и требования к застройщикам, на взгляд урбаниста, надо ужесточать. Хотя бы так, как это делает, финансовый институт, занимающийся развитием жилищной сферы в России. В его требованиях сразу прописана предельная высота, минимальный процент общественно-деловой инфраструктуры и право отказать победителю конкурса в случае, если итоговый проект победителя не понравился.

Но и требования к застройщикам, на взгляд урбаниста, надо ужесточать.
Фото: rostov-gorod.ru

«Мы должны заставить застройщика не только сделать красивым старое здание, но и строить новое, современное жилье с качественной средой», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку из-за жалобы на снос исторических зданий в Ростове. 

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