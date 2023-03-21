В 2022 году в России заключены концессионные соглашения на 825 млрд рублей

Он этом сообщил первый заместитель главы Министерства экономического развития России Илья Торосов в интервью "Известиям". Увеличение по сравнению с 2021 годом превысило 70%. Инвестиции были в основном направлены на образование, общественный транспорт и дорожную инфраструктуру, при этом наибольшие инвестиции были сделаны в создание, реконструкцию и эксплуатацию систем наземного электротранспорта в регионах.