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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

В 2022 году в России заключены концессионные соглашения на 825 млрд рублей

21 марта 2023, 11:24
Россия привлекла рекордные 825 миллиардов рублей (около 11 миллиардов долларов) в рамках концессионных соглашений в 2022 году, при этом более 520 миллиардов рублей (7 миллиардов долларов) поступят от частных инвестиций.

Он этом сообщил первый заместитель главы Министерства экономического развития России Илья Торосов в интервью "Известиям". Увеличение по сравнению с 2021 годом превысило 70%. Инвестиции были в основном направлены на образование, общественный транспорт и дорожную инфраструктуру, при этом наибольшие инвестиции были сделаны в создание, реконструкцию и эксплуатацию систем наземного электротранспорта в регионах.

Министерство экономического развития также сообщило, что инвестиции в образование увеличились почти на 175 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов) по сравнению с 2021 годом, при этом финансирование было направлено на создание общеобразовательных школ.

Торосов заявил, что Министерство экономического развития продолжает совершенствовать инвестиционный механизм, а системный законопроект о государственно-частном партнерстве в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Предлагаемые изменения включают в себя возможность возмещения расходов инициаторам проекта в случае проигрыша заявки, введение банковской гарантии в качестве средства обеспечения заявки и повышение прозрачности механизма.

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