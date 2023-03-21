В 2022 году в России заключены концессионные соглашения на 825 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Он этом сообщил первый заместитель главы Министерства экономического развития России Илья Торосов в интервью "Известиям". Увеличение по сравнению с 2021 годом превысило 70%. Инвестиции были в основном направлены на образование, общественный транспорт и дорожную инфраструктуру, при этом наибольшие инвестиции были сделаны в создание, реконструкцию и эксплуатацию систем наземного электротранспорта в регионах.
Министерство экономического развития также сообщило, что инвестиции в образование увеличились почти на 175 миллиардов рублей (2,3 миллиарда долларов) по сравнению с 2021 годом, при этом финансирование было направлено на создание общеобразовательных школ.
Торосов заявил, что Министерство экономического развития продолжает совершенствовать инвестиционный механизм, а системный законопроект о государственно-частном партнерстве в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Предлагаемые изменения включают в себя возможность возмещения расходов инициаторам проекта в случае проигрыша заявки, введение банковской гарантии в качестве средства обеспечения заявки и повышение прозрачности механизма.