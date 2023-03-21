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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Краснодарском крае в рамках госпрограмм построят более сорока спортивных объектов

21 марта 2023, 11:57
Краснодарский край построит более 40 спортивных объектов в 2023 году.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на администрацию российского региона.

Будут возведены центра единоборств, комплексы с воркаут зоной, бассейном, а также физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа. В данном списке есть три специализированные басы.

Также вице-губернатор региона Александр Власов заявил, что в десяти спортивных объектах проведут капитальный ремонт.

Все работы проводятся в рамках федеральных и краевых программ, в том числе нацпроекта «Демография».



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