В Краснодарском крае в рамках госпрограмм построят более сорока спортивных объектов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на администрацию российского региона.
Будут возведены центра единоборств, комплексы с воркаут зоной, бассейном, а также физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа. В данном списке есть три специализированные басы.
Также вице-губернатор региона Александр Власов заявил, что в десяти спортивных объектах проведут капитальный ремонт.
Все работы проводятся в рамках федеральных и краевых программ, в том числе нацпроекта «Демография».