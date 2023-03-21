В Ростове дали названия двум улицам в Октябрьском и Советском районах

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Во вторник, 21 марта, вышло постановление о присвоении наименований улицам Ростова-на-Дону.
Всего речь шла о двух участках транспортной сети города, а именно дороге в границах улиц Гвоздичной и Платона Кляты, которая получит имя улицы Расула Гамзатова, а также дороге в Советском районе на территории СНТ «Энергетик-1» - будущей улице Опорной.
Теперь городскому Департаменту архитектуры и градостроительства предстоит внести необходимые изменения в Федеральную адресную систему.
Ранее один из депутатов предложил назвать улицу в Ростове в память покойного Владимира Жириновского.