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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Ростове дали названия двум улицам в Октябрьском и Советском районах

21 марта 2023, 18:02
Фото: pxhere.com
В Ростове дали названия двум улицам в Октябрьском и Советском районах
В Ростове две улицы в Октябрьском районе и СНТ “Энергетик-1” получили новые названия, сведения об этом появились на портале администрации.

Во вторник, 21 марта, вышло постановление о присвоении наименований улицам Ростова-на-Дону.

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Всего речь шла о двух участках транспортной сети города, а именно дороге в границах улиц Гвоздичной и Платона Кляты, которая получит имя улицы Расула Гамзатова, а также дороге в Советском районе на территории СНТ «Энергетик-1» - будущей улице Опорной.

Теперь городскому Департаменту архитектуры и градостроительства предстоит внести необходимые изменения в Федеральную адресную систему.

Ранее один из депутатов предложил назвать улицу в Ростове в память покойного Владимира Жириновского.

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