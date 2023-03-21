В Ростове дали названия двум улицам в Октябрьском и Советском районах

Всего речь шла о двух участках транспортной сети города, а именно дороге в границах улиц Гвоздичной и Платона Кляты, которая получит имя улицы Расула Гамзатова, а также дороге в Советском районе на территории СНТ «Энергетик-1» - будущей улице Опорной.