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Published Сегодня, 05:18

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Updated Сегодня, 08:44

В Ростове-на-Дону назвали проблемы с укрытиями в домах

21 марта 2023, 05:18
Фото: 1mi

В Ростове-на-Дону назвали проблемы с укрытиями в домах в 2023 году

В Ростове-на-Дону опубликовали список из 1,8 тысячи укрытий для людей, однако информация может быть устаревшей, пишут СМИ.

Ранее горожанам представили список укрытий, которые можно использовать в чрезвычайной ситуации. Всего в перечень попали более 1,8 тысячи объектов, одни из них находятся в подвалах, а другие — в переходах.

Издание 161.ру проверило часть адресов и выяснило, что данные могут быть устаревшими. Так, в подвале пятиэтажного дома на улице Максима Горького нашли указанное укрытие, только оно оказалось завалено хламом. А ростовчане заявили, что просили управляющую компанию привести помещение в порядок, но ничего в итоге не изменилось.

На улицах Ростова появились таблички с обозначением укрытий в зданиях
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«Представители ряда управляющий компаний ничего не могли ответить про укрытия, так как не знали о них. В некоторых случаях не совпадали указанные в списке компании, отвечающие за укрытия, с тем, что есть на самом деле», — сказано в сообщении.

Расширенный материал о городских укрытиях читайте по ссылке.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Укрытия#Илья Протвинов
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