Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Ранее горожанам представили список укрытий, которые можно использовать в чрезвычайной ситуации. Всего в перечень попали более 1,8 тысячи объектов, одни из них находятся в подвалах, а другие — в переходах.
Издание 161.ру проверило часть адресов и выяснило, что данные могут быть устаревшими. Так, в подвале пятиэтажного дома на улице Максима Горького нашли указанное укрытие, только оно оказалось завалено хламом. А ростовчане заявили, что просили управляющую компанию привести помещение в порядок, но ничего в итоге не изменилось.
«Представители ряда управляющий компаний ничего не могли ответить про укрытия, так как не знали о них. В некоторых случаях не совпадали указанные в списке компании, отвечающие за укрытия, с тем, что есть на самом деле», — сказано в сообщении.
Расширенный материал о городских укрытиях читайте по ссылке.