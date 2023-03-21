С 1 апреля по конец мая запрещено ловить рыбу в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом. Отдельно есть запреты на вылов щуки, которые распространяются с 15 января по 15 апреля, так как в это время она нерестится.