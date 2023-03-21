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С 1 апреля по конец мая запрещено ловить рыбу в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом. Отдельно есть запреты на вылов щуки, которые распространяются с 15 января по 15 апреля, так как в это время она нерестится.
Запрет на подводную охоту вводится с 15 ноября по 31 марта, на лов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Дон — с 15 марта по 30 апреля. Добывать кефалей запрещено в течение всего апреля.
«Эти ограничения вводят для того, чтобы рыбы могли спокойно дать потомство. С улучшением орудий лова популяция рыбы постоянно падает, особенно это касается рек недалеко от мегаполисов», — сказано в сообщении.
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