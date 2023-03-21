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В Ростове начали судить боевика банды Басаева за нападение на военнослужащих

21 марта 2023, 06:58
Фото: 1MI
В Ростове начали судить боевика банды Басаева за нападение на военнослужащих
В Ростове-на-Дону начался суд на участником банды Басаева Романом Гакаевым, сообщает Южный окружной военный суд.

Первое заседание по этому делу прошло в понедельник, 20 марта, на котором фигуранту предъявили обвинение. По информации РИА «Новости», ему вменяют нападение на военнослужащих в Чечне в 1999 году.

Напомним, что боевики напали на военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сторона обвинения утверждает, что одним из нападавших был Гакаев, который в том числе помогал раненым боевикам и снабжал их боеприпасами.

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«Судья поинтересовался, признает ли Гакаев вину, но тот ответил, что ему нужно проконсультироваться с адвокатом. Следующее заседание состоится 27 марта», — сказано в сообщении.

Ранее украинского боевика осудили в Ростовской области за вербовку россиян.

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