Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Первое заседание по этому делу прошло в понедельник, 20 марта, на котором фигуранту предъявили обвинение. По информации РИА «Новости», ему вменяют нападение на военнослужащих в Чечне в 1999 году.
Напомним, что боевики напали на военнослужащих, участвующих в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сторона обвинения утверждает, что одним из нападавших был Гакаев, который в том числе помогал раненым боевикам и снабжал их боеприпасами.
«Судья поинтересовался, признает ли Гакаев вину, но тот ответил, что ему нужно проконсультироваться с адвокатом. Следующее заседание состоится 27 марта», — сказано в сообщении.
Ранее украинского боевика осудили в Ростовской области за вербовку россиян.