rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Ростове назвали самые опасные улицы, где происходят массовые ДТП

21 марта 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Ростове назвали самые опасные улицы, где происходят массовые ДТП
В Ростове в пятерку самых аварийных улиц вошли Малиновского, проспект Шолохова и Стачки, подробностями поделились эксперты одной из страховых компаний.

Портал Ro.today опубликовал результаты исследования специалистов «АльфаСтрахования», которые провели анализ, чтобы определить улицы с высокой аварийностью.

Так лидером рейтинга стала улица Малиновского, где зимой случилось 21% от общего числа аварий в Ростове-на-Дону. Улица осталась аварийной даже после запуска в эксплуатацию нового путепровода. Аналитики считают, что такие высокие показатели аварийности связаны в высокой плотностью потока транспорта.

Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области
Узнать подробнее

На втором месте с 12,7% аварий оказался проспект Шолохова, через который идет значительная часть городского трафика. «Бронзу» получил проспект Стачки, который обошел проспект Михаила Нагибина всего на 0,5%, аварийность последнего составила 10,2%.

Пятое место рейтинга заслужила улица Королева, где зафиксировали 9,3% ДТП. Вместе с ними в десятку лидеров вошли проспект Космонавтов, а также улицы Вавилова, Нансена и Доватора.

Ранее в Ростове подрядчик объявил о начале работ по подготовке к реконструкции улицы Вавилова.

Читайте также:
Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»В Ростовской области ищут свидетелей и виновника смертельного ДТП 18 мартаДвух водителей госпитализировали после ночного ДТП на Стачки в Ростове
#Происшествие#Городская среда#Дорога#Транспорт#Опасная улица для ДТП#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
Сегодня, 12:15
Депутат Оськина раскритиковала появление в Ростове Центра истинных ценностей
Сегодня, 11:52
В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина
Сегодня, 13:09
Выпавший с балкона житель Таганрога дошел до лифта и пролежал там всю ночь
Сегодня, 13:04
Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате
Сегодня, 13:54
В Таганроге пропала 17-летняя девушка в зеленой куртке и фиолетовых галошах
Сегодня, 12:31