В Ростове назвали самые опасные улицы, где происходят массовые ДТП

Так лидером рейтинга стала улица Малиновского, где зимой случилось 21% от общего числа аварий в Ростове-на-Дону. Улица осталась аварийной даже после запуска в эксплуатацию нового путепровода. Аналитики считают, что такие высокие показатели аварийности связаны в высокой плотностью потока транспорта.