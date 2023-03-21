В Ростове назвали самые опасные улицы, где происходят массовые ДТП

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Портал Ro.today опубликовал результаты исследования специалистов «АльфаСтрахования», которые провели анализ, чтобы определить улицы с высокой аварийностью.
Так лидером рейтинга стала улица Малиновского, где зимой случилось 21% от общего числа аварий в Ростове-на-Дону. Улица осталась аварийной даже после запуска в эксплуатацию нового путепровода. Аналитики считают, что такие высокие показатели аварийности связаны в высокой плотностью потока транспорта.
На втором месте с 12,7% аварий оказался проспект Шолохова, через который идет значительная часть городского трафика. «Бронзу» получил проспект Стачки, который обошел проспект Михаила Нагибина всего на 0,5%, аварийность последнего составила 10,2%.
Пятое место рейтинга заслужила улица Королева, где зафиксировали 9,3% ДТП. Вместе с ними в десятку лидеров вошли проспект Космонавтов, а также улицы Вавилова, Нансена и Доватора.
Ранее в Ростове подрядчик объявил о начале работ по подготовке к реконструкции улицы Вавилова.