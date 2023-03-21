В Ростове несовершеннолетней потребовалась помощь врачей после ДТП 21 марта

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Во вторник, 21 марта, около 12.00 мск в Ростове на улице Черевичкина рядом с домом №85 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.
Сообщается, что 21-летний водитель Chevrolet Lanos сбил на проезжей части 15-летнюю девочку, которая переходила улицу вне пешеходного перехода, хотя он находится в пределах видимости.
В результате аварии девочка получила травмы, но после помощи медиков направилась домой. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии. Ранее в Ростове сбили восьмилетнюю девочку.