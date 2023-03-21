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Posted Сегодня, 17:29

Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

В Ростове несовершеннолетней потребовалась помощь врачей после ДТП 21 марта

21 марта 2023, 17:29
Фото: пресс-служба ГИБДД по Ростовской области
В Ростове 15-летняя девочка попала под колеса автомобиля
В Ростове девочку-подростка, переходившую дорогу в неположенном месте, сбила иномарка, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 21 марта, около 12.00 мск в Ростове на улице Черевичкина рядом с домом №85 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода.

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Сообщается, что 21-летний водитель Chevrolet Lanos сбил на проезжей части 15-летнюю девочку, которая переходила улицу вне пешеходного перехода, хотя он находится в пределах видимости.

В результате аварии девочка получила травмы, но после помощи медиков направилась домой. Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии. Ранее в Ростове сбили восьмилетнюю девочку.

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