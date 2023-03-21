В Ростове огласили приговор экс-сотрудника ГУФСИН, носившего арестованным телефоны

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Следственный отдел по Кировскому району Ростова СУ СК РФ региона собрал достаточно доказательств, чтобы вынести приговор по делу бывшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, подозреваемого в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Следователям и суду удалось установить, что в 2021 году осужденный использовал свое служебное положение, чтобы пронести на территорию следственного изолятора запрещенные предметы, а именно — SIM-карты, мобильный телефон с зарядным устройством, наушниками и другими предметами. За услуги доставки мужчина получил 10 тысяч рублей.
Когда действия фигуранта дела пресекли, его уволили со службы, а материалы дела направили в суд. В итоге суд назначил экс-сотруднику ГУФСИН три года заключения в колонии-поселении, а также вынес запрет на работу на госслужбе в течение двух лет.
Ранее сотрудника ГУФСИН заподозрили во взяточничестве после того, как он помог улучшить условия содержания одного из арестованных.