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В Ростове огласили приговор экс-сотрудника ГУФСИН, носившего арестованным телефоны

21 марта 2023, 06:53
Фото: pxhere.com
В Ростове огласили приговор экс-сотрудника ГУФСИН, носившего арестованным телефоны
В Ростове объявили приговор бывшему сотруднику ГУФСИН, который носил в следственный изолятор телефон, сим-карты и наушники для арестованных, подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отдел по Кировскому району Ростова СУ СК РФ региона собрал достаточно доказательств, чтобы вынести приговор по делу бывшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, подозреваемого в мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Следователям и суду удалось установить, что в 2021 году осужденный использовал свое служебное положение, чтобы пронести на территорию следственного изолятора запрещенные предметы, а именно — SIM-карты, мобильный телефон с зарядным устройством, наушниками и другими предметами. За услуги доставки мужчина получил 10 тысяч рублей.

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Когда действия фигуранта дела пресекли, его уволили со службы, а материалы дела направили в суд. В итоге суд назначил экс-сотруднику ГУФСИН три года заключения в колонии-поселении, а также вынес запрет на работу на госслужбе в течение двух лет.

Ранее сотрудника ГУФСИН заподозрили во взяточничестве после того, как он помог улучшить условия содержания одного из арестованных.

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