Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
По данным издания, осенью 2022 года неизвестные вандалы выломали вазу внутри «Пушкинского» шара скульптора Анатолия Скнарина со сценами из повести «Евгений Онегин». Сын знаменитого ростовского скульптора обратился в мастерскую, чтобы восстановить уничтоженную часть скульптуры.
В воскресенье, 19 марта, целостность скульптуры была восстановлена, и шар с «Евгением Онегиным» продолжил украшать улицу Пушкинскую.
Напомним, прошлым летом власти Ростова-на-Дону обратились к горожанам с предложением собрать 12 миллионов рублей для установки последнего шара на улице Пушкинской, посвященного сказкам Александра Пушкина.