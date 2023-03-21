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В Ростове удалось вернуть утраченную из-за вандалов вазу «Пушкинского» шара

21 марта 2023, 17:11
Фото: газета "Молот"
В Ростове удалось вернуть утраченную из-за вандалов вазу «Пушкинского» шара
В Ростове восстановили утраченную вазу одного из скульптурных шаров на улице Пушкинской, об этом сообщили в газете «Молот».

По данным издания, осенью 2022 года неизвестные вандалы выломали вазу внутри «Пушкинского» шара скульптора Анатолия Скнарина со сценами из повести «Евгений Онегин». Сын знаменитого ростовского скульптора обратился в мастерскую, чтобы восстановить уничтоженную часть скульптуры.

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В воскресенье, 19 марта, целостность скульптуры была восстановлена, и шар с «Евгением Онегиным» продолжил украшать улицу Пушкинскую.

Напомним, прошлым летом власти Ростова-на-Дону обратились к горожанам с предложением собрать 12 миллионов рублей для установки последнего шара на улице Пушкинской, посвященного сказкам Александра Пушкина.

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