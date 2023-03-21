В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина

В отношении Зейналова возбудили уголовное дело по обвинению в посредничестве во взятках, однако после обысков жилья оперативника в его доме обнаружили крупные партии героина и марихуаны. После этого на фигуранта завели второе уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Первомайский районный суд Ростова признал Зейналова виновным и определил, что обвиняемый проведет в колонии четыре года. Защита подала апелляцию, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.