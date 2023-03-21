В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
После апелляции в законную силу вступил приговор экс-оперуполномоченному по особо важным делам УНК ГУ МВД России по Ростовской области Амилу Зейналову.
Сотрудникам ФСБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность Зейналова, который в период с августа по октябрь 2019 года получил от индивидуального предпринимателя 275 тысяч рублей в качестве вознаграждение за решение вопроса о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
В отношении Зейналова возбудили уголовное дело по обвинению в посредничестве во взятках, однако после обысков жилья оперативника в его доме обнаружили крупные партии героина и марихуаны. После этого на фигуранта завели второе уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Первомайский районный суд Ростова признал Зейналова виновным и определил, что обвиняемый проведет в колонии четыре года. Защита подала апелляцию, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.
Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО снабжал осужденного наркотиками.