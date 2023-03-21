rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина

21 марта 2023, 13:09
Фото: 1MI
В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина
В Ростовской области вступил в силу приговор бывшему оперативнику Амилу Зейналову, которого подозревали в посредничестве во взятках и незаконном приобретении и хранении наркотиков, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

После апелляции в законную силу вступил приговор экс-оперуполномоченному по особо важным делам УНК ГУ МВД России по Ростовской области Амилу Зейналову.

В Морозовске мать подростков будут судить за попытку приучить детей к наркотикам
Узнать подробнее

Сотрудникам ФСБ удалось выявить и пресечь незаконную деятельность Зейналова, который в период с августа по октябрь 2019 года получил от индивидуального предпринимателя 275 тысяч рублей в качестве вознаграждение за решение вопроса о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

В отношении Зейналова возбудили уголовное дело по обвинению в посредничестве во взятках, однако после обысков жилья оперативника в его доме обнаружили крупные партии героина и марихуаны. После этого на фигуранта завели второе уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Первомайский районный суд Ростова признал Зейналова виновным и определил, что обвиняемый проведет в колонии четыре года. Защита подала апелляцию, однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

Ранее стало известно, что сотрудник СИЗО снабжал осужденного наркотиками.

Читайте также:
Экс-полицейского в Волгодонске уличили в сокрытии проблем с наркотикамиДепутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской областиВ Таганроге торжественно открыли детсад на фоне рекламы наркотиков на заборе
#Происшествие#Фсб#Полиция#Наркотики#Взятка#Взятки#Суд#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
Сегодня, 12:15
Депутат Оськина раскритиковала появление в Ростове Центра истинных ценностей
Сегодня, 11:52
Останки пяти красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области
Сегодня, 11:53
Глава Роспотребнадзора Каменска-Шахтинского назвала воду полностью безопасной
Сегодня, 11:49
Ростовчане заявили о похожем на взрыв звуке в центре города днем 21 марта
Сегодня, 11:16
Смертельное ДТП с участием двух фур спровоцировало пробку на трассе «Ростов-Таганрог»
Сегодня, 11:13