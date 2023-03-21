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Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Ростовской области жители продают ПВЗ, а церкви — молитвы к Богу

21 марта 2023, 15:23
Фото: 1MI
В Ростовской области жители продают ПВЗ, а священники - молитвы к Богу
В Ростове продают пункты выдачи заказов и молитвы, пока власти запрещают рыбалку из-за периода нереста.

Никакой рыбалки

В администрации Ростова-на-Дону ввели запрет на вылов рыбы в период нереста, который начинается с 1 апреля.

Власти уточнили, что запрет будет действовать с апреля до конца мая, на срок ограничений дончанам будет запрещена рыбалка как на реке Аксай, так и на впадающих в нее Тузлове, Грушевке, ерике и Махинском лимане.

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Кроме того, в настоящий момент на реках продолжает действовать запрет на вылов щуки, подводную охоту, а также вылов тарани и плотвы, ограничения снимут 31 марта, 15 и 30 апреля в зависимости от типа рыбы.

«Эти ограничения вводят для того, чтобы рыбы могли спокойно дать потомство. С улучшением орудий лова популяция рыбы постоянно падает, особенно это касается рек недалеко от мегаполисов», — уточнили власти.

Готовый бизнес на продажу

В конце марта после волны забастовок сотрудников Wildberries на порталах бесплатных объявлений о продаже стали появляться лоты с пунктами выдачи заказов.

Например, владелец ПВЗ на улице Вересаева сообщил, что готов продать бизнес за 400 тысяч рублей, причиной этого он назвал грядущую покупку недвижимости. При этом аренда помещения с выплатой «коммуналки» составит 35 тысяч рублей ежемесячно. Сотрудники ПВЗ получают по 1,1 тысячи рублей за смену.

Еще один ПВЗ на продажу появился в центре города — на переулке Семашко. Аренда обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно, а покупка ПВЗ с уже обученным персоналом и оборудованием обойдется в 250 тысяч рублей.

Еще два пункта находятся на улицах Тимофеева и 20-й Линии, их владельцы оценили бизнес в 450 и 850 тысяч рублей соответственно.

«Дома Отца Моего не делайте домом торговли»

Корреспондент RostovGazeta провел расследование и выяснил, во сколько обойдется заказать сорокоуст о здравии бойца СВО в городских храмах.

Фото: pxhere.com

Так, например, в Ростовском кафедральном соборе на сайте подготовлены формы для «подачи записок», а сорокоуст на одного человека будет стоить 350 рублей. Скидок на чтение молитвы для бойцов СВО не предусмотрено, однако на портале указано, что сумму можно изменить в соответствии со своими финансовыми возможностями.

При этом аналогичные онлайн-заказы работают и в Церкви Николая Чудотворца, где молитву можно оплатить банковской картой и через Яндекс. Деньги.

Подробности можно прочитать в материале по прямой ссылке.

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