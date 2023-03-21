Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В администрации Ростова-на-Дону ввели запрет на вылов рыбы в период нереста, который начинается с 1 апреля.
Власти уточнили, что запрет будет действовать с апреля до конца мая, на срок ограничений дончанам будет запрещена рыбалка как на реке Аксай, так и на впадающих в нее Тузлове, Грушевке, ерике и Махинском лимане.
Кроме того, в настоящий момент на реках продолжает действовать запрет на вылов щуки, подводную охоту, а также вылов тарани и плотвы, ограничения снимут 31 марта, 15 и 30 апреля в зависимости от типа рыбы.
«Эти ограничения вводят для того, чтобы рыбы могли спокойно дать потомство. С улучшением орудий лова популяция рыбы постоянно падает, особенно это касается рек недалеко от мегаполисов», — уточнили власти.
В конце марта после волны забастовок сотрудников Wildberries на порталах бесплатных объявлений о продаже стали появляться лоты с пунктами выдачи заказов.
Например, владелец ПВЗ на улице Вересаева сообщил, что готов продать бизнес за 400 тысяч рублей, причиной этого он назвал грядущую покупку недвижимости. При этом аренда помещения с выплатой «коммуналки» составит 35 тысяч рублей ежемесячно. Сотрудники ПВЗ получают по 1,1 тысячи рублей за смену.
Еще один ПВЗ на продажу появился в центре города — на переулке Семашко. Аренда обойдется в 40 тысяч рублей ежемесячно, а покупка ПВЗ с уже обученным персоналом и оборудованием обойдется в 250 тысяч рублей.
Еще два пункта находятся на улицах Тимофеева и 20-й Линии, их владельцы оценили бизнес в 450 и 850 тысяч рублей соответственно.
Корреспондент RostovGazeta провел расследование и выяснил, во сколько обойдется заказать сорокоуст о здравии бойца СВО в городских храмах.
Так, например, в Ростовском кафедральном соборе на сайте подготовлены формы для «подачи записок», а сорокоуст на одного человека будет стоить 350 рублей. Скидок на чтение молитвы для бойцов СВО не предусмотрено, однако на портале указано, что сумму можно изменить в соответствии со своими финансовыми возможностями.
При этом аналогичные онлайн-заказы работают и в Церкви Николая Чудотворца, где молитву можно оплатить банковской картой и через Яндекс. Деньги.
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