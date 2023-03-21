Так, например, в Ростовском кафедральном соборе на сайте подготовлены формы для «подачи записок», а сорокоуст на одного человека будет стоить 350 рублей. Скидок на чтение молитвы для бойцов СВО не предусмотрено, однако на портале указано, что сумму можно изменить в соответствии со своими финансовыми возможностями.