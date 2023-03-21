rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

В Сети появились кадры с места схода поезда с рельсов в Ростове 21 марта

21 марта 2023, 15:58
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
В Сети появились кадры с места схода поезда с рельсов в Ростове 21 марта

В Ростове удалось освободить проезд после схода поезда с рельсов 21 марта

В Ростове смогли расчистить автомобильный проезд после аварии на железнодорожных путях, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, вечером вторника, 21 марта, стало известно, что в Ростове на пересечении улиц Орской и Вятской грузовой поезд сошел с рельсов, и хотя поезд не опрокинулся — движение на участке дорог было нарушено.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Спустя почти 1,5 часа сотрудники МЧС сообщили, что движение на автомобильном переезде удалось восстановить к 18.00 мск, отцепив локомотив от вагонов.

Ранее в Минстрансе Ростовской области объявили, что с начала года шесть дончан погибли под колесами поезда, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Читайте также:
Поезд сошел с рельсов в Ростове-на-Дону днем 21 мартаМужчина погиб под колесами поезда в Ростовской областиВласти в Ростовской области рассматривают возможность запуска поездов в ДНР
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#МЧС#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
Сегодня, 12:15
Депутат Оськина раскритиковала появление в Ростове Центра истинных ценностей
Сегодня, 11:52
В Ростовской области экс-оперативника отправят в колонию из-за взяток и героина
Сегодня, 13:09
Выпавший с балкона житель Таганрога дошел до лифта и пролежал там всю ночь
Сегодня, 13:04
Бывшего главврача стоматологии в Ростовской области обвинили в растрате
Сегодня, 13:54
В Таганроге пропала 17-летняя девушка в зеленой куртке и фиолетовых галошах
Сегодня, 12:31