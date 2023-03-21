В Сети появились кадры с места схода поезда с рельсов в Ростове 21 марта

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
Напомним, вечером вторника, 21 марта, стало известно, что в Ростове на пересечении улиц Орской и Вятской грузовой поезд сошел с рельсов, и хотя поезд не опрокинулся — движение на участке дорог было нарушено.
Спустя почти 1,5 часа сотрудники МЧС сообщили, что движение на автомобильном переезде удалось восстановить к 18.00 мск, отцепив локомотив от вагонов.
Ранее в Минстрансе Ростовской области объявили, что с начала года шесть дончан погибли под колесами поезда, еще трое получили травмы разной степени тяжести.