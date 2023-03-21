Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
О местонахождении девушки-подростка нет информации с 19 марта. Ее рост составляет 1,5 метра, она нормального телосложения, у нее светлые волосы и зеленые глаза.
В последний раз горожанку видели в темно-зеленой куртке, голубых джинсах и фиолетовых галошах. Всех, кто может помочь с розыском пропавшей, просят звонить по номеру 112.
Ранее в Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения в марте. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле.