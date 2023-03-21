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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:46

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В Таганроге пропала 17-летняя девушка в зеленой куртке и фиолетовых галошах

21 марта 2023, 12:31
Фото: vk.com/lizaalert_rostov
В Таганроге пропала 17-летняя девушка в зеленой куртке и фиолетовых галошах
В Таганроге разыскивают 17-летнюю девушку, не вернувшуюся домой, сообщили местные поисковики.

О местонахождении девушки-подростка нет информации с 19 марта. Ее рост составляет 1,5 метра, она нормального телосложения, у нее светлые волосы и зеленые глаза. 

В последний раз горожанку видели в темно-зеленой куртке, голубых джинсах и фиолетовых галошах. Всех, кто может помочь с розыском пропавшей, просят звонить по номеру 112.

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Ранее в Ростовской области без вести пропавший мужчина умер от переохлаждения в марте. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого потерявшегося 25 лет назад мужчину из Адыгеи нашли в Ростове, лежащим на земле.

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