Власти назвали подробности маршрута пробега «Ростовское кольцо» 23 апреля

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Напомним, 23 апреля 2023 года в Ростове-на-Дону состоится пробег «Ростовское кольцо», который стартует в 09.00 мск и заканчивается через шесть часов на Театральной площади.
За это время легкоатлеты пробегут в общей сложности пять этапов маршрута со средней скоростью 10 километров в час, во время первого этапа участники пробега должны преодолеть расстояние от Театральной площади до западного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена» за 40 минут, после чего их ждет получасовой отдых. Во время второго этапа бегуны направятся обратно в город по Ворошиловскому мосту, побегут к Сиверса, Стачки, Профсоюзной и доберутся до парка имени Собино, где смогут отдохнуть 25 минут.
Третий этап включает в себя маршрут до площади Гагарина через Портовую и Буденновский проспект с короткой остановкой на 20 минут, за четвертый этап атлеты преодолеют расстояние от площади Гагарина до площади Воинской Славы в Первомайском районе. Последняя остановка перед пятым этапом займет 10 минут, после чего участники пробега вернуться на Театральную площадь к 15.00 мск.
В течение всего пробега за безопасностью спортсменов будут следить сотрудники МВД.