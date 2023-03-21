Власти назвали подробности маршрута пробега «Ростовское кольцо» 23 апреля

За это время легкоатлеты пробегут в общей сложности пять этапов маршрута со средней скоростью 10 километров в час, во время первого этапа участники пробега должны преодолеть расстояние от Театральной площади до западного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов-Арена» за 40 минут, после чего их ждет получасовой отдых. Во время второго этапа бегуны направятся обратно в город по Ворошиловскому мосту, побегут к Сиверса, Стачки, Профсоюзной и доберутся до парка имени Собино, где смогут отдохнуть 25 минут.