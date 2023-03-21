Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова ищет подрядчика, который займется перевозкой пассажиров на маршрутах № 3, 3а, 7, 22, 28, 33, 90. С победителем торгов будет заключен муниципальный контракт. Осуществлять обслуживание маршрутов перевозчику предстоит с 1 августа этого года по 31 июля 2027 года.
Сумма контракта минимальная — 10 копеек. Однако от самого АТП требуется выполнение ряда обязательств. Он должен иметь свой автопарк больших автобусов, оснащенных валидаторами, видеонаблюдением, спутниковой навигацией и системой кондиционирования и отопления. Также необходимо, чтобы все транспортные средства были пригодны для передвижения людей с ограниченными возможностями. Внешний вид водителей должен соответствовать последним предписаниям властей города.
Победитель торгов станет известен уже 5 апреля.
Ранее сообщалось, что робот будет считать пассажиров в ростовских автобусах.