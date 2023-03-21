Сумма контракта минимальная — 10 копеек. Однако от самого АТП требуется выполнение ряда обязательств. Он должен иметь свой автопарк больших автобусов, оснащенных валидаторами, видеонаблюдением, спутниковой навигацией и системой кондиционирования и отопления. Также необходимо, чтобы все транспортные средства были пригодны для передвижения людей с ограниченными возможностями. Внешний вид водителей должен соответствовать последним предписаниям властей города.