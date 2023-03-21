Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Горожанин вышел на балкон подышать свежим воздухом и у него прихватило сердце, из-за чего он сорвался. Пролетев несколько этажей потерпевший некоторое время лежал на земле, а далее встал и пошел домой.
«Мужчина смог дойти только до лифта, где упал и пролежал до самого утра, пока его не заметила соседка. Она вызвала медиков, которые госпитализировали пациента», — сказано в сообщении.
У пострадавшего оказались перелом руки и тупая травма живота.
Ранее ростовчане заявили о выпавшем с балкона многоэтажки 29-летнем мужчине.