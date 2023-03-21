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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Выпавший с балкона житель Таганрога дошел до лифта и пролежал там всю ночь

21 марта 2023, 13:04
Фото: 1MI
Выпавший с балкона житель Таганрога дошел до лифта и пролежал там всю ночь
Житель Таганрога выпал с балкона, после чего встал и направился домой, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Горожанин вышел на балкон подышать свежим воздухом и у него прихватило сердце, из-за чего он сорвался. Пролетев несколько этажей потерпевший некоторое время лежал на земле, а далее встал и пошел домой.

«Мужчина смог дойти только до лифта, где упал и пролежал до самого утра, пока его не заметила соседка. Она вызвала медиков, которые госпитализировали пациента», — сказано в сообщении.

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У пострадавшего оказались перелом руки и тупая травма живота. 

Ранее ростовчане заявили о выпавшем с балкона многоэтажки 29-летнем мужчине. 

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