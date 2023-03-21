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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Житель Новошахтинска застрелил 19-летнюю девушку в машине и погиб

21 марта 2023, 14:51
Фото: 1mi
В Ростовской области возбудили уголовное дело после обнаружения тел девушки и парня, сообщили в УСКР по региону.

В ночь на 19 марта житель Новошахтинска в машине ВАЗ-2112 поссорился с 19-летней знакомой и выстрелил в нее из оружия, из-за чего она скончалась от полученного ранения. После этого погиб и сам стрелок.

«По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого выполняются следственные действия. Они позволят установить все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в Следкоме.

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Кроме того, следователи узнают, законно ли погибший владел оружием.

Ранее в Ростовской области несостоявшийся киллер «сдал» заказчика полиции.

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