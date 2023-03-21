Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В ночь на 19 марта житель Новошахтинска в машине ВАЗ-2112 поссорился с 19-летней знакомой и выстрелил в нее из оружия, из-за чего она скончалась от полученного ранения. После этого погиб и сам стрелок.
«По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого выполняются следственные действия. Они позволят установить все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в Следкоме.
Кроме того, следователи узнают, законно ли погибший владел оружием.
Ранее в Ростовской области несостоявшийся киллер «сдал» заказчика полиции.