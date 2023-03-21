Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сельские жители рассказывают, что в донской столице оказались с оказией. Они решили в главном соборе города заказать сорокоуст за здравие бойцов СВО. Однако, услышав сумму, которую требовалось внести в качестве пожертвований, жители села удивились.
«У меня служит и муж, и брат. Еще хотела вписать знакомого — мужа подруги, он тоже на СВО. В итоге сумма получилась больше тысячи. Разве это нормально?» — возмутилась селянка, не пожелавшая публиковать свое имя.
Обзвон храмов Ростова показал, что в одних можно бесплатно заказать сорокоуст о здравии бойцов СВО. А в других существует четкий тариф — 350 рублей за одного человека.
Подробнее в материале. Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмущаются платными сорокоустами в Ростове