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Жители Ростовской области возмущены платными молитвами в церкви о здравии бойцов СВО

21 марта 2023, 09:13
Фото: 1MI
Жители Ростовской области возмущены платными молитвами в церкви о здравии бойцов СВО
В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростовской области. Их возмутила оплата, которую им озвучили в храме за заказ сорокоуста о здравии бойцов СВО.

Сельские жители рассказывают, что в донской столице оказались с оказией. Они решили в главном соборе города заказать сорокоуст за здравие бойцов СВО. Однако, услышав сумму, которую требовалось внести в качестве пожертвований, жители села удивились.

«У меня служит и муж, и брат. Еще хотела вписать знакомого — мужа подруги, он тоже на СВО. В итоге сумма получилась больше тысячи. Разве это нормально?» — возмутилась селянка, не пожелавшая публиковать свое имя.

Обзвон храмов Ростова показал, что в одних можно бесплатно заказать сорокоуст о здравии бойцов СВО. А в других существует четкий тариф — 350 рублей за одного человека.

Подробнее в материале. Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмущаются платными сорокоустами в Ростове

Молитва по тарифу: семьи бойцов СВО возмутились из-за платных сорокоустов в Ростове
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