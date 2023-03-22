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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Автоэксперт дал рекомендации начинающим водителям

22 марта 2023, 16:04
Фото: 1MI
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какого главного навыка не хватает начинающим автолюбителям, и почему именно он необходим при вождении.

Автоэксперт в беседе с NEWS.ru рассказал, что самым главным навыком для начинающих водителей является контролируемый маневр. Он отметил, что именно это умение помогают быстро и правильно реагировать на внезапные препятствия на дороге.

Хайцеэр рекомендует всем начинающим водителям пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. При этом эксперт отметил, что выражение «экстремальное вождение» ему не нравится. Ведь смысл таких уроков - не в том, чтобы сделать из выпускников участников ралли, а именно научить уверенному владению машиной - «‎чувствовать ее до последней косточки»‎.

В первую очередь, молодой водитель должен научиться совершать контролируемый маневр на скорости, уверен специалист. Это убережет автолюбителя от ЧП на дороге при возникновении внезапного препятствия.

Для того, чтобы отточить навык контролируемой езды, Хайцеэр советует сразу после окончания автошколы записаться на дополнительные уроки вождения. По его словам, «лучше потратиться на инструктора и откатать в два-три больше часов, чем положено», чем потом платить за ремонт своего или чужого автомобиля.

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