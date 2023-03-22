Автоэксперт дал рекомендации начинающим водителям

Хайцеэр рекомендует всем начинающим водителям пройти дополнительное обучение в школе активного вождения. При этом эксперт отметил, что выражение «экстремальное вождение» ему не нравится. Ведь смысл таких уроков - не в том, чтобы сделать из выпускников участников ралли, а именно научить уверенному владению машиной - «‎чувствовать ее до последней косточки»‎.