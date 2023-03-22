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Published Сегодня, 05:09

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Депутат Вассерман объяснил заявление боевиков «Черного моста» о диверсии в Ростове

22 марта 2023, 05:09
Фото: 1MI
Объявлять себя причастными ко всем неприятностям в мире — это стандартная тактика многих террористических группировок. Делается это лишь для того, чтобы придать себе значение, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат ГосДумы Анатолий Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастными к пожару в здании Погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону.

Напомним, что речь идет о пожаре на Сиверса, который произошел 16 марта. Официальной его причиной было названо короткое замыкание, которое привело к возгоранию и взрыву емкостей с ГСМ. По неофициальным данным, погибли четыре человека, пятеро пострадали.

Однако депутат уверен, что заявления малоизвестного террористического движения вряд ли следует воспринимать всерьез.

Боевики заявили о своей причастности за пожар в Погрануправлении ФСБ в Ростове
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«Мы имеем дело с террористической организацией, которая захватила власть над Украиной в 2014 году. И с тех пор очень старательно готовилась к будущему вооруженному конфликту. Судя по раскрытым федеральной службой безопасности агентам и даже агентурным сетям, частью этой подготовки была вербовка граждан России», — отмечает Вассерман.

 

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