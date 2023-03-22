Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Ранее RostovGazeta сообщала, что представители малоизвестного террористического движения «Черный мост» заявили, что якобы могут быть причастными к пожару в здании Погрануправления ФСБ России в Ростове-на-Дону.
Напомним, что речь идет о пожаре на Сиверса, который произошел 16 марта. Официальной его причиной было названо короткое замыкание, которое привело к возгоранию и взрыву емкостей с ГСМ. По неофициальным данным, погибли четыре человека, пятеро пострадали.
Однако депутат уверен, что заявления малоизвестного террористического движения вряд ли следует воспринимать всерьез.
«Мы имеем дело с террористической организацией, которая захватила власть над Украиной в 2014 году. И с тех пор очень старательно готовилась к будущему вооруженному конфликту. Судя по раскрытым федеральной службой безопасности агентам и даже агентурным сетям, частью этой подготовки была вербовка граждан России», — отмечает Вассерман.