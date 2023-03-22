«Мы имеем дело с террористической организацией, которая захватила власть над Украиной в 2014 году. И с тех пор очень старательно готовилась к будущему вооруженному конфликту. Судя по раскрытым федеральной службой безопасности агентам и даже агентурным сетям, частью этой подготовки была вербовка граждан России», — отмечает Вассерман.