Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Две маленькие девочки из Батайска разбили свою копилку и отдали деньги из нее на покупку сладостей участникам СВО. Таким образом дети захотели поддержать военнослужащих. «Купите солдатам конфет», — заявили девочки.
В соцсетях поступку детей умилились, похвалил их за доброту и патриотизм, а родителям выразили уважение за правильное воспитание дочерей.
Ранее в соцсетях разместили видео, как женщины из одного из хуторов в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников спецоперации.