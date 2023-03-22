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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты

22 марта 2023, 13:24
Фото: 1MI
Дети из Ростовской области разбили копилку, чтобы участникам СВО купили конфеты
Девочки из Ростовской области разбили свою копилку, чтобы отдать деньги на покупку конфетам солдатам, рассказали в соцсетях.

Две маленькие девочки из Батайска разбили свою копилку и отдали деньги из нее на покупку сладостей участникам СВО. Таким образом дети захотели поддержать военнослужащих. «Купите солдатам конфет», — заявили девочки.

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В соцсетях поступку детей умилились, похвалил их за доброту и патриотизм, а родителям выразили уважение за правильное воспитание дочерей.

Ранее в соцсетях разместили видео, как женщины из одного из хуторов в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников спецоперации.

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