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Published Сегодня, 10:48

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Updated Сегодня, 10:50

Доходный дом Бражникова продают в Ростове-на-Дону за 154 млн рублей

22 марта 2023, 10:48
Фото: Rost.galis/cc by sa/wikimedia.org
Доходный дом Бражникова продают в Ростове-на-Дону за 154 млн рублей
В Ростове-на-Дону выставили на продажу старинное здание на улице Шаумяна, 106, говорится на сайте Avito.

Это административно-офисное здание с бетонными перекрытиями, являющееся памятником культуры. Оно включат в себя подземную автостоянку на 10 машин.

Общая площадь комплекса составляет 3,2 тысячи квадратных метров, которые владелец оценил в 154 миллиона рублей. Получается, что за один «квадрат» он хочет получить по 47 тысяч рублей.

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Объявление успели просмотреть более 1,5 тысячи человек, в том числе 69 пользователей только за среду. Добавим, что по этому адресу расположен доходный дом Бражникова.

Ранее стали известны самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года.

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