Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Это административно-офисное здание с бетонными перекрытиями, являющееся памятником культуры. Оно включат в себя подземную автостоянку на 10 машин.
Общая площадь комплекса составляет 3,2 тысячи квадратных метров, которые владелец оценил в 154 миллиона рублей. Получается, что за один «квадрат» он хочет получить по 47 тысяч рублей.
Объявление успели просмотреть более 1,5 тысячи человек, в том числе 69 пользователей только за среду. Добавим, что по этому адресу расположен доходный дом Бражникова.
Ранее стали известны самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года.