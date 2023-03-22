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Updated Сегодня, 09:34

Экс-полицейского осудили в Азове за пьяное ДТП с погибшей девушкой

22 марта 2023, 09:32
Фото: kallerna/cc by sa/wikimedia.org
Экс-полицейского осудили в Азове за пьяное ДТП с погибшей девушкой
В Ростовской области огласили приговор бывшему полицейскому, который спровоцировал смертельное ДТП, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В мае 2022 года полицейский пьяным сел за руль ВАЗа и поехал кататься по селу Елизаветовка. Он превысил скорость, выехал на встречку и врезался в скутер.

В автоаварии погибла девушка, после чего возбудили уголовное дело. На суде обвиняемый признал вину и заявил, что сожалеет о произошедшем и извинился перед близкими погибшей.

Теперь Азовский городской суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам заключения в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2,5 года.

«В пользу родственников погибшей взыскали 1,3 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован», — сказано в сообщении.

Ранее водитель в Ростове-на-Дону сбил ребенка и скрылся с места аварии.

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