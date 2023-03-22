Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В мае 2022 года полицейский пьяным сел за руль ВАЗа и поехал кататься по селу Елизаветовка. Он превысил скорость, выехал на встречку и врезался в скутер.
В автоаварии погибла девушка, после чего возбудили уголовное дело. На суде обвиняемый признал вину и заявил, что сожалеет о произошедшем и извинился перед близкими погибшей.
Теперь Азовский городской суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам заключения в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2,5 года.
«В пользу родственников погибшей взыскали 1,3 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован», — сказано в сообщении.
Ранее водитель в Ростове-на-Дону сбил ребенка и скрылся с места аварии.