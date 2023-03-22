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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Эксперт: Рост спроса на визы в Китай связан с желанием бизнеса укреплять связи в КНР

22 марта 2023, 12:47
Специалист по туризму Александр Бандурин высказался по поводу ажиотажного спроса на получение китайских виз. Он отметил, что после отмены в Китае противоковидных ограничений вновь появилась возможность возобновить торговые отношения с этой страной.

Эксперт пояснил, что из-за санкций Россия может переключить все торговые процессы на Китай и через него осуществлять параллельный импорт, пишет Pravda.Ru.

По его словам, в настоящее время востребованы индивидуальные визы, нежели групповые, так как отечественные предприниматели, которые ранее работали в Европе или США, будут стремиться теперь наладить партнерские связи в КНР.

Кроме того, Пекин и Москва могут заключить ряд соглашений для укрепления двусторонних отношений — в частности, отказаться от валют недружественных стран, резюмировал Александр Бандурин.

#Политика
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