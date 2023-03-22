Эксперт: Рост спроса на визы в Китай связан с желанием бизнеса укреплять связи в КНР

Специалист по туризму Александр Бандурин высказался по поводу ажиотажного спроса на получение китайских виз. Он отметил, что после отмены в Китае противоковидных ограничений вновь появилась возможность возобновить торговые отношения с этой страной.