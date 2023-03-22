Эксперт: Рост спроса на визы в Китай связан с желанием бизнеса укреплять связи в КНР

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Эксперт пояснил, что из-за санкций Россия может переключить все торговые процессы на Китай и через него осуществлять параллельный импорт, пишет Pravda.Ru.
По его словам, в настоящее время востребованы индивидуальные визы, нежели групповые, так как отечественные предприниматели, которые ранее работали в Европе или США, будут стремиться теперь наладить партнерские связи в КНР.
Кроме того, Пекин и Москва могут заключить ряд соглашений для укрепления двусторонних отношений — в частности, отказаться от валют недружественных стран, резюмировал Александр Бандурин.