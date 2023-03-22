Финансист поделился секретами получения пассивного дохода

Согласно его словам, для того чтобы зарабатывать проценты на такие суммы через банковские депозиты, нужен капитал не менее 12-13 миллионов рублей, при условии лучших предложений банков с процентной ставкой 9-10% годовых. Однако, Соловий отметил, что банковские депозиты не являются самым выгодным способом приумножения средств, так как они даже не покрывают инфляцию. Он также указал на более выгодные и простые способы получения хорошего дохода, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».