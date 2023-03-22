Финансист поделился секретами получения пассивного дохода

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Согласно его словам, для того чтобы зарабатывать проценты на такие суммы через банковские депозиты, нужен капитал не менее 12-13 миллионов рублей, при условии лучших предложений банков с процентной ставкой 9-10% годовых. Однако, Соловий отметил, что банковские депозиты не являются самым выгодным способом приумножения средств, так как они даже не покрывают инфляцию. Он также указал на более выгодные и простые способы получения хорошего дохода, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Среди этих способов — покупка облигаций, выпущенных российскими компаниями, таких как лизинговые компании, девелоперы, IT-компании, микрофинансовые организации, агропромышленные предприятия и заводы. Соловий подчеркнул, что доходность таких эмитентов может достигать 18-19%, и для того, чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц, достаточно иметь 7,3-7,7 миллиона рублей.
Кроме того, Соловий упомянул о втором способе — прямых инвестициях в микрофинансовые организации, которые сейчас предлагают процентную ставку в размере 14-19% годовых. Однако, такие инвестиции не покрываются страхованием вкладов. Эксперт рекомендовал перед принятием решения и проконсультироваться с финансовым консультантом.