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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:41

Финансист поделился секретами получения пассивного дохода

22 марта 2023, 11:37
Финансовый директор онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий поделился мнением о том, как можно получать пассивный доход в размере 100 тысяч рублей в месяц через депозиты.

Согласно его словам, для того чтобы зарабатывать проценты на такие суммы через банковские депозиты, нужен капитал не менее 12-13 миллионов рублей, при условии лучших предложений банков с процентной ставкой 9-10% годовых. Однако, Соловий отметил, что банковские депозиты не являются самым выгодным способом приумножения средств, так как они даже не покрывают инфляцию. Он также указал на более выгодные и простые способы получения хорошего дохода, пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Среди этих способов — покупка облигаций, выпущенных российскими компаниями, таких как лизинговые компании, девелоперы, IT-компании, микрофинансовые организации, агропромышленные предприятия и заводы. Соловий подчеркнул, что доходность таких эмитентов может достигать 18-19%, и для того, чтобы получать 100 тысяч рублей в месяц, достаточно иметь 7,3-7,7 миллиона рублей.

Кроме того, Соловий упомянул о втором способе — прямых инвестициях в микрофинансовые организации, которые сейчас предлагают процентную ставку в размере 14-19% годовых. Однако, такие инвестиции не покрываются страхованием вкладов. Эксперт рекомендовал перед принятием решения и проконсультироваться с финансовым консультантом.

#Общество
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