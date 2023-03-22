ФСБ раскрыли типографию, которая произвела 1 млрд рублей поддельных купюр

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Объем поддельных денег превысил 1 млрд рублей. ФСБ изъяла более 20 млн поддельных рублей и оборудование для печати фальшивых денег, пишет infox.ru. Одиннадцать человек были арестованы за сбыт поддельных банкнот в различных регионах России.
В типографии были найдены инструменты для воспроизведения защитных элементов банкнот и специальная бумага с водяными знаками. Кроме того, было обнаружено более 300 патронов для автоматов АК-74.
Ранее в январе в Дагестане была раскрыта преступная группа, которая также занималась печатью фальшивых денег.