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Published Сегодня, 18:47

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ФСБ раскрыли типографию, которая произвела 1 млрд рублей поддельных купюр

22 марта 2023, 18:47
Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла типографию в Дагестане, в которой были напечатаны фальшивые доллары и рублевые купюры номиналом 5000 рублей.

Объем поддельных денег превысил 1 млрд рублей. ФСБ изъяла более 20 млн поддельных рублей и оборудование для печати фальшивых денег, пишет infox.ru. Одиннадцать человек были арестованы за сбыт поддельных банкнот в различных регионах России.

В типографии были найдены инструменты для воспроизведения защитных элементов банкнот и специальная бумага с водяными знаками. Кроме того, было обнаружено более 300 патронов для автоматов АК-74.

Ранее в январе в Дагестане была раскрыта преступная группа, которая также занималась печатью фальшивых денег.

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