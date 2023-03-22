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Генерал Музраев в Ростове-на-Дону получил 20 лет колонии за покушение на губернатора

22 марта 2023, 07:34
Фото: volgograd.sledcom.ru
Генерал Музраев в Ростове-на-Дону получил 20 лет колонии за покушение
В Ростове-на-Дону суд огласил приговор генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву по обвинению в терроризме, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, Музраеву вменяли покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Следствие сообщало, что экс-глава областного УСКР Музраев прикрывал ОПГ, которая в 2016 году подожгла дом, где был губернатор.

Материалы уголовного дела рассматривал суд в Ростове-на-Дону, а подельником губернатора оказался бизнесмен Владимир Зубков. Сейчас стало известно, что в этом деле поставили точку, огласив приговор соучастникам.

Генерал Музраев на суде в Ростове-на-Дону не признал вину по делу о теракте
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Музраева приговорили к 20 годам в колонии строгого режима, его лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград. Зубков проведет в заключении 14 лет.

Подробности этого громкого дела читайте по ссылке. 

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