Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Напомним, Музраеву вменяли покушение на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Следствие сообщало, что экс-глава областного УСКР Музраев прикрывал ОПГ, которая в 2016 году подожгла дом, где был губернатор.
Материалы уголовного дела рассматривал суд в Ростове-на-Дону, а подельником губернатора оказался бизнесмен Владимир Зубков. Сейчас стало известно, что в этом деле поставили точку, огласив приговор соучастникам.
Музраева приговорили к 20 годам в колонии строгого режима, его лишили звания генерал-лейтенанта юстиции и госнаград. Зубков проведет в заключении 14 лет.
Подробности этого громкого дела читайте по ссылке.