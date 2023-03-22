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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Губернатор Голубев запретил строить спичечные коробки в старом аэропорту Ростова

22 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на территории старого аэропорта не должно быть труднопонимаемых объектов, прозвучало на заседании в правительстве региона.

Во время заседания губернатор поинтересовался у главы Минспорта региона Самвела Аракеляна темой застройки территории старого аэропорта. Он обратил внимание министра на внешний облик объектов, которые должны соответствовать своему статусу.

«Есть масса требований, как к выбору объектов, так и архитектурным решениям. Там не пойдут сарайчики или труднопонимаемые строения, когда люди не знают — это склад или спортивные сооружения. Дело не всегда в коврах и помостах, важен внешний облик», — заострил внимание на этой теме губернатор.

Он добавил, что некоторые сооружения в городе не производят впечатления и похожи на спичечную коробку. Губернатор дал понять, что в донском регионе «каждый спортивный объект должен быть звездочкой».

Ранее паралимпийский комплекс предложили построить в старом аэропорту Ростова-на-Дону.

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