«Есть масса требований, как к выбору объектов, так и архитектурным решениям. Там не пойдут сарайчики или труднопонимаемые строения, когда люди не знают — это склад или спортивные сооружения. Дело не всегда в коврах и помостах, важен внешний облик», — заострил внимание на этой теме губернатор.