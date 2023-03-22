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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Интернет-аптеки продавали в Ростовской области опасные препараты от рака и гепатита

22 марта 2023, 18:11
Фото: 1MI
В Ростовской области заблокированы 16 подозрительных сайтов по продаже лекарств от гепатита и рака, сообщили в Росздранадзоре.

В Ростовской области Росздравнадзор за час заблокировал 16 интернет-аптек. Они занимались подозрительной продажей лекарств для лечения онкологии и гепатита. Цены за одну упаковку препарата достигала от 20-ти до 160 тысяч рублей.

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Однако данные интернет-площадки не обладали соответствующим разрешением Росздравнадзора. Надежность и безопасность из продукции была под большим вопросом.

Ранее Госдума поддержала донских депутатов в борьбе с «лекарственной наркоманией».

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#Новости#Ростовская область#Алина Заярная#Здоровье
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