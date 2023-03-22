Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
В Ростовской области Росздравнадзор за час заблокировал 16 интернет-аптек. Они занимались подозрительной продажей лекарств для лечения онкологии и гепатита. Цены за одну упаковку препарата достигала от 20-ти до 160 тысяч рублей.
Однако данные интернет-площадки не обладали соответствующим разрешением Росздравнадзора. Надежность и безопасность из продукции была под большим вопросом.
Ранее Госдума поддержала донских депутатов в борьбе с «лекарственной наркоманией».