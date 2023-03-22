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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Как обезопасить себя и своих близких от проблем с бытовым газом

22 марта 2023, 12:59
Фото: "Газпром Газораспредение Ростов- на- Дону"
Как обезопасить себя и своих близких от проблем с бытовым газом
Халатное отношение собственников жилья к использованию и эксплуатации газового оборудования нередко приводит к трагичным последствиям. А ведь этого можно избежать, придерживаясь нехитрых правил обращения с голубым топливом.

Статистика минувших лет показывает, что 53% несчастных случаев c летальным исходом возникают из-за нарушения работы систем дымоудаления и вентиляции при отсутствии достаточного объема притока воздуха.

Поэтому собственникам жилья категорически не рекомендуется самовольно вмешиваться в работу газоиспользуемого оборудования.

По закону, проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также их очистка при необходимости, должна производиться не реже трех раз в год. Работы по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного оборудования выполняются раз в год.

Эти работы должны осуществлять только сотрудники специализированной организации, с которой собственник жилья заключил договор на техобслуживание и ремонт. Доверять столь серьезный вопрос сторонним специалистам, эксперты не рекомендуют. Ведь отсутствие компетенции, как и необходимых допусков к работе с газовым оборудованием, может обернуться страшной трагедией.

Подробнее - в материале: «Опасное самоуправство»: как избежать несчастного случая при использовании газа в быту

Реклама. Газпром Газораспредение Ростов-на- Дону

 

#Елена Янкевич
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