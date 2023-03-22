Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Китайские специалисты соберут и смонтируют в Ростове систему по защите от кибератак со стороны украинских хакеров. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Владимира Путина и руководителя КНР Си Цзиньпина. Главы государств хотят укрепить сотрудничество своих спецслужб.
«Бизнес газета» пишет, что, помимо Ростова, системы появятся и в других важных городах юга России: Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Симферополе и Грозном.
Ранее стало известно, что в кинотеатрах Ростова начнут показывать фильмы китайского производства.