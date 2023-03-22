rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Китай установит в Ростове систему по защите от атак украинских хакеров

22 марта 2023, 12:10
Фото: Jernjey Furman/cc by sa/flickr.com
Китай установит в Ростове систему по защите от компьютерных атак
Китайские специалисты смонтируют в Ростове систему кибербезопасности, об этом стало известно в ходе переговоров Путина и Си Цзиньпина.

Китайские специалисты соберут и смонтируют в Ростове систему по защите от кибератак со стороны украинских хакеров. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Владимира Путина и руководителя КНР Си Цзиньпина. Главы государств хотят укрепить сотрудничество своих спецслужб.

Китай обвинил США в двойных стандартах в вопросах Украины и Тайваня
Узнать подробнее

«Бизнес газета» пишет, что, помимо Ростова, системы появятся и в других важных городах юга России: Краснодаре, Волгограде, Воронеже, Симферополе и Грозном.

Ранее стало известно, что в кинотеатрах Ростова начнут показывать фильмы китайского производства.

Читайте также:
Ростовская область собирается открыть офисы присутствия в Китае, Индии и ТурцииРазведка Британии обвинила Китай в слежке за политикамиКитаю заказали крупную партию «российских» смартфонов
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Политика#Ростов-на-Дону#Владимир Путин
Подпишитесь
Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года
Сегодня, 07:38
«Для паники»: политолог разъяснил заявление боевиков о диверсии в Ростове в ПУ ФСБ
Сегодня, 09:34
Новым Ростовом предложили назвать районы на левом берегу
Сегодня, 10:20
Кристина Канская из Батайска представит Ростовскую область в Общественной палате РФ
Сегодня, 10:45
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37