Китайские специалисты соберут и смонтируют в Ростове систему по защите от кибератак со стороны украинских хакеров. Соответствующее решение было принято в ходе встречи Владимира Путина и руководителя КНР Си Цзиньпина. Главы государств хотят укрепить сотрудничество своих спецслужб.