Компания из Беслана займется благоустройством Комсомольского сквера в Ростове

Напомним, в марте власти Ростова-на-Дону сообщили, что начали поиски подрядчика для благоустройства Комсомольского сквера в Советском районе. За почти 68,3 миллиона рублей от подрядчика требовалось не только высадить в сквере новые деревья, сделать газон, но также оборудовать спортплощадки, площадки для выгула животных, установить малые архитектурные формы и питьевые фонтанчики.