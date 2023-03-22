Компания из Беслана займется благоустройством Комсомольского сквера в Ростове

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Напомним, в марте власти Ростова-на-Дону сообщили, что начали поиски подрядчика для благоустройства Комсомольского сквера в Советском районе. За почти 68,3 миллиона рублей от подрядчика требовалось не только высадить в сквере новые деревья, сделать газон, но также оборудовать спортплощадки, площадки для выгула животных, установить малые архитектурные формы и питьевые фонтанчики.
В итоге победителем аукциона стала компания из Северной Осетии–Алании ООО «Строительная компания „АБСОЛЮТСТРОЙ“», которая находится в Беслане и обошла своего конкурента при подаче предложений, уступив в цене работ около 340 тысяч рублей. Общая стоимость работ по благоустройству сквера составит 64,5 миллиона рублей, контракт необходимо выполнить к 19 декабря текущего года.
Сервис Basis сообщает, что компания-победитель существует на рынке пять лет, ее гендиректором является Казбек Доев, а выручка компании по итогам 2021 года составила 72,8 миллиона рублей.