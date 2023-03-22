Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Третий этап ЖК «Измаильский экоквартал», который близится к завершению, включает в себя четыре корпуса высотой от 10 до 14 этажей. Дома рассчитаны на 168 квартир. В настоящее время в строящихся домах осталось 53 свободных квартиры площадью от 39 до 120 кв. метров. Ключи от них можно получить уже через полгода.
Примечательно, что собственники первой и второй очередей ЖК «Измаильский экоквартал» получили ключи от квартир на несколько месяцев раньше обозначенного срока, что позволило оперативнее приступить к ремонту и быстрее переехать в новое жилье.
На каждом этаже расположено от двух до пяти квартир с трехметровыми потолками, которые делают помещение визуально больше и просторнее. Панорамное остекление наполняет пространство воздухом и светом.
Собственники получат квартиры с индивидуальным отоплением и черновой отделкой, в которую входит шумоизоляция и стяжка пола, теплоэффективная штукатурка холодных стен. Дополнительно предлагается выбрать три вида ремонта — предчистовую отделку, ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту.
Для удобства жильцов в домах предусмотрены кладовые помещения, колясочные, подземный паркинг с лифтом, а для автомобилей гостей – парковочная зона по периметру домов. На территории комплекса уже установлен фонтан и разновозрастные игровые зоны, предусмотрены места для отдыха и спорта, выполнено озеленение.
Оценить качество будущих квартир в третьем этапе ЖК «Измаильский экоквартал» можно, посетив демонстрационный этаж.
«Мы обустроили демоэтаж, чтобы нашим клиентам было понятно уже сейчас, до завершения строительства, что они покупают. Во время визита на объект клиенты смогут оценить функциональность планировок, а главное — высокое качество используемых при строительстве материалов», - рассказала руководитель офиса продаж Татьяна Богуш.
Узнать подробную информацию о комплексе, а также записаться на экскурсию можно в офисе отдела продаж по телефону: 8-863-204-62-04.
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