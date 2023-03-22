Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»

Третий этап ЖК «Измаильский экоквартал», который близится к завершению, включает в себя четыре корпуса высотой от 10 до 14 этажей. Дома рассчитаны на 168 квартир. В настоящее время в строящихся домах осталось 53 свободных квартиры площадью от 39 до 120 кв. метров. Ключи от них можно получить уже через полгода.