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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Левый берег Дона отдадут под еще два микрорайона на 30 тысяч жителей

22 марта 2023, 14:44
Фото: donland.ru
Левый берег Дона отдадут под еще два микрорайона на 30 тысяч жителей
В Ростове-на-Дону состоялись общественные обсуждения по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки донской столицы.

Здесь говорится об изменении статуса участков в левобережной части города, где могут появиться два жилых микрорайона. В том числе рядом с Гребным каналом на площади 97 гектаров, где смогут проживать 19 тысяч человек.

Что касается второго микрорайона, то его хотят разместить недалеко от памятника Тачанки, на улице Пойменной, а общая площадь составит 123 гектара. Переехать сюда смогут более 14 тысяч граждан.

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Присутствующих на общественных обсуждениях ростовчан интересовал участок на левом берегу, который вывели из состава городских лесов. Директор департамента архитектуры Глеб Мельников рассказал, что решение принимал Рослесхоз и пообещал со своей стороны направить запрос в адрес ведомства, чтобы выяснить, на каком основании это было сделано.

«Сейчас эта территория практически не озеленена, там два дерева. Я, конечно, утрирую. Но территория не очень пригодна для высадки городских лесов», — пишет Donnews со ссылкой на слова Мельникова. Добавим, что площадь этого участка составляет 62 гектара.

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