В течение дня света не будет на улицах Ленина, 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, 7-я линия, 9-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская, Мясникова. Ограничения также ввели на улицах Орбитальная, Венеры, Добровольского, Загорская, в переулках Водоотводный, Отечественный и Ракетный.