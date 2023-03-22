Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В течение дня света не будет на улицах Ленина, 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, 7-я линия, 9-я линия, Листопадова, 1-я Пролетарская, Мясникова. Ограничения также ввели на улицах Орбитальная, Венеры, Добровольского, Загорская, в переулках Водоотводный, Отечественный и Ракетный.
В четверг обесточат улицы Комсомольская, 23-я линия, 25-я линия, 27-я линия, 29-я линия, 30-я линия, 31-я линия. Это затронет улицы Мясникова, Ереванская и площадь Свободы.
Электричество планируют выключать и в пятницу, в том числе на улицах Верхненольная, 2-я линия, Мурлычева, Налбандяна, Каяни.
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