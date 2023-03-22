rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Метеорологи предупредили жителей Центральной России о заморозках в конце марта

22 марта 2023, 11:41
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Центральной России до конца марта ожидаются ночные заморозки. Он отметил, что основные морозы будут в ночное время суток.

Синоптик считает, что такое понижение температуры - это естественное похолодание, после того как ранее на территории Центральной России были аномально высокие температуры для этого времени года, пишет 360tv.ru.

Вильфанд предполагает, что погодные условия вернутся к климатически нормальным показателям. В среду, 23 марта, в Москве ожидается до +11 градусов. На следующий день температура будет на градус выше.

Ранее Вильфанд предполагал, что заморозки в ночное время суток будут до середины апреля. В связи с чем автовладельцам не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю.

#Общество
Подпишитесь
Росстат вновь зафиксировал убыль населения Ростовской области в январе 2023 года
Сегодня, 07:38
«Для паники»: политолог разъяснил заявление боевиков о диверсии в Ростове в ПУ ФСБ
Сегодня, 09:34
Новым Ростовом предложили назвать районы на левом берегу
Сегодня, 10:20
Кристина Канская из Батайска представит Ростовскую область в Общественной палате РФ
Сегодня, 10:45
Ростовский Экзюпери: как донской писатель Петроний Гай Аматуни покорял небо
Сегодня, 05:16
Квартиры с ключами через полгода в ЖК «Измаильский экоквартал»
Сегодня, 08:37