Метеорологи предупредили жителей Центральной России о заморозках в конце марта

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Синоптик считает, что такое понижение температуры - это естественное похолодание, после того как ранее на территории Центральной России были аномально высокие температуры для этого времени года, пишет 360tv.ru.
Вильфанд предполагает, что погодные условия вернутся к климатически нормальным показателям. В среду, 23 марта, в Москве ожидается до +11 градусов. На следующий день температура будет на градус выше.
Ранее Вильфанд предполагал, что заморозки в ночное время суток будут до середины апреля. В связи с чем автовладельцам не стоит спешить со сменой зимней резины на летнюю.