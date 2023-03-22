Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
Подозреваемые изготовляли в Дагестане и сбывали оптовыми партиями пятитысячные купюры сразу в нескольких регионах. Объемы производства достигали один миллиард рублей фальшивых денег в год.
По данным фактам возбудили уголовное дело и провели 18 обысков по месту проживания фигурантов. В том числе в Ростовской области, Дагестане и Ингушетии.
«Оперативники изъяли приспособления для изготовления банкнот и более 20 миллионов рублей поддельных рублей. По одному из адресов обнаружили 300 патронов к автомату», — уточнили в ФСБ.
Следственные действия по всем адресам проходили одновременно, для этого задействовали 200 правоохранителей. Теперь суд заключил под стражу 11 фигурантов этого дела.
Ранее стало известно, что в Ростове будут судить подростков за сбыт фальшивых пятитысячных купюр.