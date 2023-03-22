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На Дону провели обыски у банды, печатавшей 1 млрд руб фальшивых денег в год

22 марта 2023, 08:02
Фото: 1MI
На Дону провели обыски у банды, печатавшей 1 млрд руб фальшивых денег в год
В Ростовской области провели обыски у членов преступной группы, которые печатали фальшивые деньги, сообщили в ФСБ.

Подозреваемые изготовляли в Дагестане и сбывали оптовыми партиями пятитысячные купюры сразу в нескольких регионах. Объемы производства достигали один миллиард рублей фальшивых денег в год.

По данным фактам возбудили уголовное дело и провели 18 обысков по месту проживания фигурантов. В том числе в Ростовской области, Дагестане и Ингушетии. 

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«Оперативники изъяли приспособления для изготовления банкнот и более 20 миллионов рублей поддельных рублей. По одному из адресов обнаружили 300 патронов к автомату», — уточнили в ФСБ.

Следственные действия по всем адресам проходили одновременно, для этого задействовали 200 правоохранителей. Теперь суд заключил под стражу 11 фигурантов этого дела.

Ранее стало известно, что в Ростове будут судить подростков за сбыт фальшивых пятитысячных купюр.

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