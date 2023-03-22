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Published Сегодня, 16:50

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Updated Сегодня, 16:52

На охрану объектов культурного наследия в Ростовской области направили 1 млрд руб

22 марта 2023, 16:50
Фото: wikipedia.org
На охрану ОКН в Ростовской области потратили более миллиарда рублей
Один миллиард рублей направили на охрану объектов культурного наследия в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Власти Ростовской области рассказали, что в течение пяти последних лет в перечень выявленных объектов культурного наследия включили 114 домов и 191 археологический объект. В единый госреестр ОКН добавили 53 объекта культурного наследия регионального значения.

Из бюджета Ростовской области на охрану и сохранение ОКН за прошедшие пять лет выделили более миллиарда рублей. По словам замгубернатора Игоря Гуськова, это позволило в срок выполнить распоряжение правительства России в части осуществления мероприятий по определению границ территорий ОКН и зон охраны, а также внесения этих данных в кадастр.

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«И наш регион единственный в ЮФО, где это распоряжение исполнено», — добавил Гуськов.

Ранее урбанист высказался о привлечении бизнеса для восстановления старинных зданий Ростова.

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#Алина Заярная#Городская среда#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Гуськов Игорь Александрович#Касается каждого
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