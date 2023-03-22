Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Власти Ростовской области рассказали, что в течение пяти последних лет в перечень выявленных объектов культурного наследия включили 114 домов и 191 археологический объект. В единый госреестр ОКН добавили 53 объекта культурного наследия регионального значения.
Из бюджета Ростовской области на охрану и сохранение ОКН за прошедшие пять лет выделили более миллиарда рублей. По словам замгубернатора Игоря Гуськова, это позволило в срок выполнить распоряжение правительства России в части осуществления мероприятий по определению границ территорий ОКН и зон охраны, а также внесения этих данных в кадастр.
«И наш регион единственный в ЮФО, где это распоряжение исполнено», — добавил Гуськов.
Ранее урбанист высказался о привлечении бизнеса для восстановления старинных зданий Ростова.