Из бюджета Ростовской области на охрану и сохранение ОКН за прошедшие пять лет выделили более миллиарда рублей. По словам замгубернатора Игоря Гуськова, это позволило в срок выполнить распоряжение правительства России в части осуществления мероприятий по определению границ территорий ОКН и зон охраны, а также внесения этих данных в кадастр.