Ситуация на рынке сложилась такая, что из топ-25 профессий, в которых наблюдается самая низкая конкуренция соискателей, сразу 17 так или иначе относятся к рабочим, производственным или сельскохозяйственным специальностям. А около 75% предложений о работе связаны с рабочими специальностями. Ещё 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% — для ИТ-специалистов.