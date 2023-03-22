Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Уровень напряженности на рынке труда оценивается по тому, сколько резюме приходятся на одну вакансию. Нормальным показателем считается 5-6, тогда работодатели могут выбрать среди нескольких специалистов, а у соискателей нет острой борьбы за рабочие места.
Если на одну вакансию приходится меньше пяти резюме, то это уже может означать дефицит кадров в той или иной отрасли. Если же он наоборот больше, то начинается переизбыток специалистов.
Самыми дефицитными в 2022 году стали:
Ситуация на рынке сложилась такая, что из топ-25 профессий, в которых наблюдается самая низкая конкуренция соискателей, сразу 17 так или иначе относятся к рабочим, производственным или сельскохозяйственным специальностям. А около 75% предложений о работе связаны с рабочими специальностями. Ещё 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% — для ИТ-специалистов.
В список наиболее дефицитных сотрудников также попали автомойщик, электромонтажник, торговый представитель, ветеринарный врач, заведующий аптекой и инженер по охране труда.
Так как токари оказались самыми дефицитными специалистами, то можно предположить, что и заработные платы у них будут соответствующие из-за высокой конкуренции среди компаний. В целом так и получилось, работодатели опубликовали много предложений с зарплатой выше средней по региону.
Так, есть 127 вакансий с зарплатой от 25 тысяч рублей, 110 — от 55 тысяч, 84 — от 85 тысяч рублей. Еще 58 организаций готовы платить от 115 тысяч рублей, 8 компаний — 175 тысяч.
Что касается фрезеровщиков, то в области есть 67 активных вакансий с зарплатами от 25 тысяч до 245 тысяч рублей. А вот у дворников, которых сильно не хватает в регионе, доходы не такие впечатляющие.
В основном работодатели готовы платить от 10 тысяч рублей и только 16 компаний предлагают заработки от 55 тысяч рублей.
Существуют профессии, которые стали очень популярны и во время трудоустройства среди соискателей появилась высокая конкуренция. Это прежде всего относится к бортпроводникам, где на одну вакансию приходятся свыше 900 резюме.
В этот список также попали:
В перечень профицитных специальностей также попали продюсер, режиссер, журналист, психолог и арт-директор.
Всего для подведения итогов проанализировала более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме, опубликованных в 2022 году. Оказалось, что только в 39% просмотренных специализациях уровень конкуренции за вакансию превышает шесть резюме на место. В 57% случаев конкуренция ниже 5 резюме на место.