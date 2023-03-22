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Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области

22 марта 2023, 03:15
Фото: 1MI
Названы самые дефицитные специалисты в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, в прошлом году самыми дефицитными специалистами оказались токари, врачи и дворники, сообщает HH.ру.

Какие специалисты самые дефицитные в Ростовской области

Уровень напряженности на рынке труда оценивается по тому, сколько резюме приходятся на одну вакансию. Нормальным показателем считается 5-6, тогда работодатели могут выбрать среди нескольких специалистов, а у соискателей нет острой борьбы за рабочие места.

Если на одну вакансию приходится меньше пяти резюме, то это уже может означать дефицит кадров в той или иной отрасли. Если же он наоборот больше, то начинается переизбыток специалистов.

Самыми дефицитными в 2022 году стали:

  1. Токари — 0,6 резюме на вакансию;
  2. Врачи (0,8);
  3. Дворники (0,8);
  4. Главные врачи и заведующие отделением (0,9);
  5. Машинисты (1,0);
  6. Агрономы (1,0);
  7. Слесари (1,1);
  8. Повара (1,1);
  9. Зоотехники (1,2);
  10. Сварщики (1,2).

Ситуация на рынке сложилась такая, что из топ-25 профессий, в которых наблюдается самая низкая конкуренция соискателей, сразу 17 так или иначе относятся к рабочим, производственным или сельскохозяйственным специальностям. А около 75% предложений о работе связаны с рабочими специальностями. Ещё 15% вакансий опубликованы для «белых воротничков», и около 10% — для ИТ-специалистов.

В список наиболее дефицитных сотрудников также попали автомойщик, электромонтажник, торговый представитель, ветеринарный врач, заведующий аптекой и инженер по охране труда.

В список наиболее дефицитных сотрудников также попал автомойщик
Фото: 1MI

Сколько платят в Ростовской области

Так как токари оказались самыми дефицитными специалистами, то можно предположить, что и заработные платы у них будут соответствующие из-за высокой конкуренции среди компаний. В целом так и получилось, работодатели опубликовали много предложений с зарплатой выше средней по региону.

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Так, есть 127 вакансий с зарплатой от 25 тысяч рублей, 110 — от 55 тысяч, 84 — от 85 тысяч рублей. Еще 58 организаций готовы платить от 115 тысяч рублей, 8 компаний — 175 тысяч.

Что касается фрезеровщиков, то в области есть 67 активных вакансий с зарплатами от 25 тысяч до 245 тысяч рублей. А вот у дворников, которых сильно не хватает в регионе, доходы не такие впечатляющие.

В основном работодатели готовы платить от 10 тысяч рублей и только 16 компаний предлагают заработки от 55 тысяч рублей.

В основном работодатели готовы платить от 10 тысяч рублей и только 16 компаний предлагают заработки от 55 тысяч рублей.
Фото: 1MI

Каких специалистов в избытке на рынке Ростовской области

Существуют профессии, которые стали очень популярны и во время трудоустройства среди соискателей появилась высокая конкуренция. Это прежде всего относится к бортпроводникам, где на одну вакансию приходятся свыше 900 резюме.

В этот список также попали:

  1. Дата-сайентист — 90 резюме на вакансию;
  2. Механик (55,7);
  3. Бизнес-аналитик (49,4);
  4. Лаборант (45,8);
  5. Методист (45,4);
  6. Комплаенс-менеджер (43,7);
  7. Специалист по взысканию задолженности (38,5);
  8. Инженер ПНР (37,4);
  9. BI-аналитик (36,3).;

В перечень профицитных специальностей также попали продюсер, режиссер, журналист, психолог и арт-директор.

Всего для подведения итогов проанализировала более семи миллионов вакансий и 16 миллионов резюме, опубликованных в 2022 году. Оказалось, что только в 39% просмотренных специализациях уровень конкуренции за вакансию превышает шесть резюме на место. В 57% случаев конкуренция ниже 5 резюме на место.

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