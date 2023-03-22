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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Новым Ростовом предложили назвать районы на левом берегу

22 марта 2023, 10:20
Фото: donland
Новым Ростовом предложили назвать районы на Левом берегу
Застройщик предложил назвать Новым Ростовом строящийся на левом берегу микрорайон, сообщил во время заседания губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что Новый Ростов — это тот подход, который должен быть в любом новом месте при строительстве объектов. Этот проект губернатор назвал грандиозным.

«Таких проектов может не быть в других регионах, чтобы под развитие отдали 380 гектаров площади. Здесь исключаются любые авантюристические подходы», — заявил Голубев.

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Он добавил, что идеология освоения территорий должна решать все проблемы, а у людей должно быть желание здесь жить. В том числе речь идет о доступности транспорта, работы и отдыха.

Напомним, что на левом берегу построят два микрорайона на 33 тысячи жителей. О том, что появится на этой территории, читайте в материале RostovGazeta.

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