Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Он рассказал, что Новый Ростов — это тот подход, который должен быть в любом новом месте при строительстве объектов. Этот проект губернатор назвал грандиозным.
«Таких проектов может не быть в других регионах, чтобы под развитие отдали 380 гектаров площади. Здесь исключаются любые авантюристические подходы», — заявил Голубев.
Он добавил, что идеология освоения территорий должна решать все проблемы, а у людей должно быть желание здесь жить. В том числе речь идет о доступности транспорта, работы и отдыха.
Напомним, что на левом берегу построят два микрорайона на 33 тысячи жителей. О том, что появится на этой территории, читайте в материале RostovGazeta.