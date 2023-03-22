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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Общегородской субботник пройдет в Ростове 25 марта

22 марта 2023, 14:25
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчан попросили убрать в городе в субботу
Жителей Ростова пригласили на общегородской субботник 25 марта, объявление об этом размещено на сайте мэрии.

25 марта в Ростове пройдет общегородской субботник. В порядок планируется привести фасады домов, витрины, их очистят от рисунков и листовок. Также на субботнике уберут свалки мусора, обрежут поросль и очистят газоны.

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Жителей Ростова, волонтеров и управляющие компании призвали поучаствовать в субботнике. Инициативные граждане могут убрать свой двор или бесхозные участки.

Напомним, субботник состоится в Ростове в рамках «Месячника чистоты». Он продлится до середины следующего месяца. К этому времени власти хотят привести город в порядок после зимы перед Пасхой, 1 мая и днем Победы.

Ранее губернатор Василий Голубев ответил горожанам, почему Ростов-на-Дону плохо убирали от снега зимой.

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