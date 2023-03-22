Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
25 марта в Ростове пройдет общегородской субботник. В порядок планируется привести фасады домов, витрины, их очистят от рисунков и листовок. Также на субботнике уберут свалки мусора, обрежут поросль и очистят газоны.
Жителей Ростова, волонтеров и управляющие компании призвали поучаствовать в субботнике. Инициативные граждане могут убрать свой двор или бесхозные участки.
Напомним, субботник состоится в Ростове в рамках «Месячника чистоты». Он продлится до середины следующего месяца. К этому времени власти хотят привести город в порядок после зимы перед Пасхой, 1 мая и днем Победы.
Ранее губернатор Василий Голубев ответил горожанам, почему Ростов-на-Дону плохо убирали от снега зимой.