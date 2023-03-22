ОК и «Культура.РФ» запускают аудиокниги к Всемирному дню поэзии

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В честь этой даты портал «Культура.РФ» подготовил в своей официальной группе в ОК викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?». Тест состоит из десяти вопросов. Пользователям нужно правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и многих других.