ОК и «Культура.РФ» запускают аудиокниги к Всемирному дню поэзии

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Интерактивный квиз будет посвящен стихотворениям русских классиков из школьной программы.
21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В честь этой даты портал «Культура.РФ» подготовил в своей официальной группе в ОК викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?». Тест состоит из десяти вопросов. Пользователям нужно правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и многих других.
Также в группе проекта пользователи соцсети смогут послушать аудиоверсии стихотворений отечественных поэтов: произведения Николая Гумилева и Александра Блока в исполнении Евгения Евтушенко, сочинения Осипа Мандельштама, которые читает актер Сергей Юрский, сборник стихов Марины Цветаевой и поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».