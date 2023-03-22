Управление торговли Ростова продолжает демонтировать самовольно установленные торговые ларьки. Только за прошедшую неделю убрать удалось 22 незаконные точки торговли. В десяти из них продавалась табачная продукция. Всего с начала года в Ростове удалось избавить от ларьков 41 муниципальный участок земли.