Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Управление торговли Ростова продолжает демонтировать самовольно установленные торговые ларьки. Только за прошедшую неделю убрать удалось 22 незаконные точки торговли. В десяти из них продавалась табачная продукция. Всего с начала года в Ростове удалось избавить от ларьков 41 муниципальный участок земли.
Также власти борются с незаконно торгующими палатками и автотранспортными средствами. На данный момент на их недобросовестных владельцев составлено 589 протоколов об административных правонарушениях.
Ранее на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.