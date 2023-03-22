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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

По указанию властей в Ростове за неделю убрали 22 нелегальных ларька

22 марта 2023, 16:06
Фото: Администрация Ростова
В Ростове демонтировали 22 нелегально работающих ларька, рассказали в администрации города.

Управление торговли Ростова продолжает демонтировать самовольно установленные торговые ларьки. Только за прошедшую неделю убрать удалось 22 незаконные точки торговли. В десяти из них продавалась табачная продукция. Всего с начала года в Ростове удалось избавить от ларьков 41 муниципальный участок земли.

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Также власти борются с незаконно торгующими палатками и автотранспортными средствами. На данный момент на их недобросовестных владельцев составлено 589 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее на Чкаловском в Ростове на месте вырубленных деревьев начали устанавливать ларьки.

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