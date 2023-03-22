Под Ростовом на Западном шоссе загорелась сухая трава

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В среду, 22 марта, батайчане стали сообщать о возгорании камыша на Западном шоссе. Первые сообщения появились около 11.00 мск, и жители стали жаловаться на едкий черный дым, заметный в воздухе в солнечный день.
«Дайте угадаю. „Пожароопасная погода“?», «Загорелся камыш… сам загорелся? Взял и вспыхнул», «Там же утки, животные…», — прокомментировали обеспокоенные горожане.
Однако ситуацию прояснили сотрудники МЧС, которые сообщили, что по Западному шоссе проводят плановое выжигание в районе дома №3В.
«Пожарные на окарауливании», — сказано в сообщении.
В ответ на это горожане заметили, что такие работы следует проводить в холодное время года, потому что сейчас в траве гнездятся птицы.
Ранее ростовчане со скептицизмом отнеслись к заявлению боевиков о причастности к пожару в здании ФСБ.