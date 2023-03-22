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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Под Ростовом на Западном шоссе загорелась сухая трава

22 марта 2023, 09:23
Фото: 61.mchs.gov.ru
Под Ростовом на Западном шоссе загорелась сухая трава
Батайчане сообщают о возгорании сухой травы и камыша, причины возгорания объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В среду, 22 марта, батайчане стали сообщать о возгорании камыша на Западном шоссе. Первые сообщения появились около 11.00 мск, и жители стали жаловаться на едкий черный дым, заметный в воздухе в солнечный день.

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«Дайте угадаю. „Пожароопасная погода“?», «Загорелся камыш… сам загорелся? Взял и вспыхнул», «Там же утки, животные…», — прокомментировали обеспокоенные горожане.

Однако ситуацию прояснили сотрудники МЧС, которые сообщили, что по Западному шоссе проводят плановое выжигание в районе дома №3В.

«Пожарные на окарауливании», — сказано в сообщении.

В ответ на это горожане заметили, что такие работы следует проводить в холодное время года, потому что сейчас в траве гнездятся птицы. 

Ранее ростовчане со скептицизмом отнеслись к заявлению боевиков о причастности к пожару в здании ФСБ.

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